Тайвань боится оказаться «в меню» Трампа и Си Цзиньпина

Высокопоставленный тайваньский чиновник выразил обеспокоенность, что американский лидер Дональд Трамп может пойти на уступки в отношении самоуправляемого острова во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Мы обеспокоены и должны предотвратить это», — сказал в интервью агентству Bloomberg замминистра иностранных дел Тайваня Франсуа Ву.

На саммите 14-15 мая Си Цзиньпин будет настаивать на изменении статуса Тайваня. Устное подтверждение или формальное изменение политики США станет крупной победой для Пекина.

США не могут гарантировать неизменность своей позиции по Тайваню. Источники отмечают, что, хотя Трамп тепло относится к Си Цзиньпину, у него есть советники с жесткой позицией по Китаю.

Для Пекина важно ограничение продаж американского оружия Тайваню. В этом году Трамп отложил поставку оружия под давлением Китая, заявив, что обсудит это с Си Цзиньпином. Это встревожило чиновников и законодателей, но ожидается, что вопрос будет решен после саммита.