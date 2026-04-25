Зеленский благодарит Азербайджан за украинских детей

25 апреля в Габале президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Украины Владимир Зеленский выступили с заявлениями для прессы.

Сначала с заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он отметил, что его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским носят регулярный характер: это их седьмая встреча за последние четыре года. По словам главы государства, обмен мнениями с лидером Украины и последующие контакты постоянно «выводили украинско-азербайджанские отношения на еще более высокий уровень».

Ильхам Алиев напомним, что в прошлом году произошли два важных события: «В Баку состоялись консультации министерств иностранных дел и заседание Межправительственной комиссии. В ходе сегодняшней беседы также состоялся обмен мнениями о проведении на очередном этапе этих мероприятий в Украине. Словом, сегодня мы успешно сотрудничаем по многим направлениям. Это сотрудничество было сегодня еще раз подтверждено».

Как отметил президент Азербайджана, среди обсужденных вопросов, кроме политического диалога, особо отмечено сотрудничество в энергетической сфере: «Здесь есть как уже достигнутые успехи – SOCAR много лет успешно работает в Украине, – так и прекрасные перспективы, совместные проекты».

Также были обстоятельно обсуждены совместные инициативы, в том числе вопросы, связанные с инвестированием. Президент Азербайджана отметил, что в центре повестки находятся и вопросы дальнейшего увеличения торгового оборота.

«Наш торговый оборот превысил полмиллиарда долларов. Но я надеюсь, что в предстоящие годы эта цифра продолжит расти. Потому что для этого есть большие возможности», - сказал Ильхам Алиев.

Также состоялся обмен мнениями о военно-техническом сотрудничестве.

«Как в Азербайджане, так и в Украине развивается военно-промышленный комплекс, и имеются прекрасные возможности для совместного производства, в целом для совместного производства в промышленной сфере. Об этом сегодня здесь подробно говорилось, и мы хотим углублять сотрудничество во всех других сферах», - подчеркнул глава Азербайджана.

В заключение Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что сегодняшний визит Владимира Зеленского в Азербайджан станет очередным весомым вкладом в развитие азербайджано-украинских дружественных отношений.

***

Затем с заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что это его первый визит в Азербайджан после начала войны. Он также заявил, что сегодня были подписаны 6 документов.

Владимир Зеленский выразил благодарность Ильхаму Алиеву за то, что двустороннее партнерство «продолжалось даже в этих очень суровых зимних условиях»: «Что касается энергоснабжения, то в такой очень сложный период мы получили от Азербайджана 11 пакетов помощи. Мы выражаем благодарность за эту помощь. Мы много говорили об этом».

Президент Украины также выразил особую благодарность за то, что Азербайджан помогает украинским детям.

«Эти дети приезжают из прифронтовых регионов. Они столкнулись с тяготами, пострадали от войны. Более пятисот украинских детей находятся здесь, и мы признательны вам за эту гуманитарную поддержку», - сказал Владимир Зеленский.

По его словам, стороны обсудили усилия, направленные на обеспечение мира.

«Для Украины чрезвычайно важно, чтобы в конечном итоге войне был положен конец. Безусловно, мы признательны партнерам, которые выступают в качестве посредников в этом процессе. Мы признательны президенту Азербайджана. У нас были переговоры в трехстороннем и в другом форматах. Некоторые из них состоялись в Турции, а затем мы встретились с нашими американскими партнерами в Женеве. Мы также хотели бы провести наши переговоры в Азербайджане. В случае, если эту дипломатию изберет и российская сторона», - заявил президент Украины.

Владимир Зеленский отметил, что у Азербайджана и Украины «достаточно возможностей, чтобы выдержать все вызовы, с которыми они сталкиваются».

«Если взять теоретически любую страну, то она, столкнувшись с агрессией, должна суметь защитить себя, ведя военные действия. Мы желаем Азербайджану успехов на пути, ведущем к стабильности и миру. Того же мы желаем и себе», - подытожил Владимир Зеленский.