Мицотакис благодарит Макрона

Греция и Франция укрепили сотрудничество в сфере обороны, продлив соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, находящимся с визитом в Афинах.

«Я хочу еще раз поблагодарить Эммануэля (Макрона), потому что вчера он ясно дал понять, что, если — не дай Бог — Греции понадобится поддержка Франции, Франция ее окажет», — сказал Мицотакис.

По его словам, решение о развитии стратегического альянса стало продолжением курса, выбранного пять лет назад.

«Результаты в оборонном секторе более чем очевидны», - отметил он, указав на усиление военно-морских сил страны, в частности за счет фрегатов класса Belharra, включая «Кимон», а также ожидаемые поставки кораблей «Неархос» и «Формион» в ближайшие месяцы, а судна «Фемистокл» - в 2028 году.

Премьер также подчеркнул, что возможности ВВС Греции были существенно расширены благодаря поставкам 24 истребителей Rafale, а также подписанному соглашению о модернизации ракет MICA.

По его словам, сотрудничество с Францией укрепляет сдерживающий потенциал страны и способствует защите национальных и европейских границ.

Мицотакис добавил, что греко-французское партнерство стало дальновидным шагом на фоне текущих геополитических изменений и отражает более широкую потребность Европы в стратегической автономии в сфере безопасности и обороны.