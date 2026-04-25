Зеленский заявил о переговорах с Россией в Азербайджане. Москва согласна?
Карлсон: «Я не ненавижу Трампа»

18:57 851

Американский журналист Такер Карлсон, комментируя военную операцию Вашингтона против Ирана, заявил, что правительство США действует не в интересах своих граждан.

«Почему правительство США не может действовать в интересах собственных граждан? Это давняя проблема, она возникла не с приходом [президента Дональда] Трампа. Трамп лишь доказал, что система оказалась сильнее его», - сказал Карлсон в интервью газете The Wall Street Journal (WSJ).

«Я не ненавижу Трампа. Я ненавижу эту войну [против Ирана] и курс, которого придерживается правительство США. Я чувствую себя преданным», - добавил журналист.

Издание отмечает, что Карлсон на протяжении нескольких месяцев пытался отговорить президента США от развязывания очередного военного конфликта на Ближнем Востоке, однако сделать этого не удалось, и дружба, длившаяся, по оценкам WSJ, почти 10 лет, оказалась разрушена. Карлсон назвал датой разрыва между ним и Трампом 28 февраля - день, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. 

Ранее Карлсон был активным сторонником Трампа и агитировал избирателей в его поддержку. Он также поддерживал политику Трампа после его повторной инаугурации 20 января 2025 года. После ряда внешнеполитических шагов президента США, в особенности начала операции против Ирана, Карлсон перешел в оппозицию президенту и стал резко критиковать его политику.

Сборная Азербайджана в ожидании первого «вольного» золота на чемпионате Европы борьбе
Сборная Азербайджана в ожидании первого «вольного» золота на чемпионате Европы борьбе
20:07 135
«Мягкая сила» нашего Вагита в Карабахе
«Мягкая сила» нашего Вагита в Карабахе наши уже не за бугром; все еще актуально
15:23 5534
Трамп все отменил
Трамп все отменил обновлено 20:00; новость дополнена
20:00 6460
Очередная гумпомощь Украине от Азербайджана
Очередная гумпомощь Украине от Азербайджана ФОТО
19:12 927
Двойной удар по кварталу в Днепре: число жертв выросло
Двойной удар по кварталу в Днепре: число жертв выросло обновлено 18:50
18:50 3417
Зеленский благодарит Азербайджан за украинских детей
Зеленский благодарит Азербайджан за украинских детей ФОТО
18:28 1217
Пьяница громит генералитет США
Пьяница громит генералитет США наша корреспонденция
16:20 4124
Пезешкиан призвал включать 2 лампочки вместо 10
Пезешкиан призвал включать 2 лампочки вместо 10
17:41 1457
Тайвань боится оказаться «в меню» Трампа и Си Цзиньпина
Тайвань боится оказаться «в меню» Трампа и Си Цзиньпина
17:11 618
Республиканцы хотят избавиться от «клейма Трампа»
Республиканцы хотят избавиться от «клейма Трампа» обновлено 16:40
16:40 3610
У Путина признали уязвимость перед Украиной
У Путина признали уязвимость перед Украиной обновлено 16:27; видео
16:27 5417

