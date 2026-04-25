Карлсон: «Я не ненавижу Трампа»

Американский журналист Такер Карлсон, комментируя военную операцию Вашингтона против Ирана, заявил, что правительство США действует не в интересах своих граждан.

«Почему правительство США не может действовать в интересах собственных граждан? Это давняя проблема, она возникла не с приходом [президента Дональда] Трампа. Трамп лишь доказал, что система оказалась сильнее его», - сказал Карлсон в интервью газете The Wall Street Journal (WSJ).

«Я не ненавижу Трампа. Я ненавижу эту войну [против Ирана] и курс, которого придерживается правительство США. Я чувствую себя преданным», - добавил журналист.

Издание отмечает, что Карлсон на протяжении нескольких месяцев пытался отговорить президента США от развязывания очередного военного конфликта на Ближнем Востоке, однако сделать этого не удалось, и дружба, длившаяся, по оценкам WSJ, почти 10 лет, оказалась разрушена. Карлсон назвал датой разрыва между ним и Трампом 28 февраля - день, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана.

Ранее Карлсон был активным сторонником Трампа и агитировал избирателей в его поддержку. Он также поддерживал политику Трампа после его повторной инаугурации 20 января 2025 года. После ряда внешнеполитических шагов президента США, в особенности начала операции против Ирана, Карлсон перешел в оппозицию президенту и стал резко критиковать его политику.