Очередная гумпомощь Украине от Азербайджана

Азербайджан передал Украине в качестве гуманитарной помощи 5 пассажирских автобусов. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Х.
«Во время этого визита (президента Украины – ред.) Азербайджан предоставил Украине пять пассажирских автобусов в качестве гуманитарной помощи для нужд наших общин.
С 2022 года Азербайджан неоднократно вносил свой вклад в поддержку украинского народа. В частности, он предоставил гуманитарную помощь на сумму более 45 миллионов долларов, включая генераторы большой мощности, трансформаторы и критически важное оборудование, которое помогает поддерживать работу нашей энергетической системы под постоянными атаками.
Не менее важна поддержка наших детей. Более 500 украинских детей приняли участие в программах восстановления на территории Азербайджана — это особенно ценно в военное время.
Мы высоко ценим эту солидарность, поскольку она помогает Украине держаться стойко и двигаться вперед», - написал глава МИД Украины.
During this visit, Azerbaijan has provided five passenger buses to Ukraine as humanitarian assistance for the needs of our communities.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 25, 2026
