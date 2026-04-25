Зеленский заявил о переговорах с Россией в Азербайджане. Москва согласна?
Новость дня
Зеленский заявил о переговорах с Россией в Азербайджане. Москва согласна?

Последний брифинг Ливитт в Белом доме

19:23 630

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что уходит в декретный отпуск перед рождением второго ребенка, но не назвала имени того, кто будет замещать ее на должности. Об этом Ливитт сообщила на личной странице в соцсети.

«И напоследок несколько слов о личном: это, вероятно, будет моя последняя пресс-конференция на некоторое время. Как вы видите, я вот-вот рожу. Так что увидимся очень скоро. Я знаю, что вы будете в надежных руках моей команды здесь, в Белом доме, и знаю, что у всех вас есть личный номер телефона президента. Так что у меня нет сомнений, что во время моего отсутствия вам не будет недоставать заявлений и новостей из этого здания», - сказала Ливитт.

Как сообщает AFP, Белый дом еще не назначил официального преемника, и, по сообщениям, во время ее отсутствия пресс-конференции в Белом доме могут время от времени проводить высокопоставленные чиновники, такие как вице-президент США Джей Ди Вэнс. Белый дом также не подтвердил, как долго она будет отсутствовать. 

Ливитт уже является матерью мальчика, родившегося в июле 2024 года, и в свои 28 лет она - самый молодой пресс-секретарем Белого дома.

Ливитт сообщила, что ожидает рождения второго ребенка в мае 2026 года. Она опубликовала соответствующее заявление на своей странице в Instagram, отметив, что у нее родится дочь.

ЭТО ВАЖНО

Сборная Азербайджана в ожидании первого «вольного» золота на чемпионате Европы борьбе
Сборная Азербайджана в ожидании первого «вольного» золота на чемпионате Европы борьбе
20:07 136
«Мягкая сила» нашего Вагита в Карабахе
«Мягкая сила» нашего Вагита в Карабахе наши уже не за бугром; все еще актуально
15:23 5535
Трамп все отменил
Трамп все отменил обновлено 20:00; новость дополнена
20:00 6470
Очередная гумпомощь Украине от Азербайджана
Очередная гумпомощь Украине от Азербайджана ФОТО
19:12 930
Двойной удар по кварталу в Днепре: число жертв выросло
Двойной удар по кварталу в Днепре: число жертв выросло обновлено 18:50
18:50 3417
Зеленский благодарит Азербайджан за украинских детей
Зеленский благодарит Азербайджан за украинских детей ФОТО
18:28 1219
Пьяница громит генералитет США
Пьяница громит генералитет США наша корреспонденция
16:20 4125
Пезешкиан призвал включать 2 лампочки вместо 10
Пезешкиан призвал включать 2 лампочки вместо 10
17:41 1457
Тайвань боится оказаться «в меню» Трампа и Си Цзиньпина
Тайвань боится оказаться «в меню» Трампа и Си Цзиньпина
17:11 618
Республиканцы хотят избавиться от «клейма Трампа»
Республиканцы хотят избавиться от «клейма Трампа» обновлено 16:40
16:40 3610
У Путина признали уязвимость перед Украиной
У Путина признали уязвимость перед Украиной обновлено 16:27; видео
16:27 5418
