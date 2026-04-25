Последний брифинг Ливитт в Белом доме

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что уходит в декретный отпуск перед рождением второго ребенка, но не назвала имени того, кто будет замещать ее на должности. Об этом Ливитт сообщила на личной странице в соцсети.

«И напоследок несколько слов о личном: это, вероятно, будет моя последняя пресс-конференция на некоторое время. Как вы видите, я вот-вот рожу. Так что увидимся очень скоро. Я знаю, что вы будете в надежных руках моей команды здесь, в Белом доме, и знаю, что у всех вас есть личный номер телефона президента. Так что у меня нет сомнений, что во время моего отсутствия вам не будет недоставать заявлений и новостей из этого здания», - сказала Ливитт.

Как сообщает AFP, Белый дом еще не назначил официального преемника, и, по сообщениям, во время ее отсутствия пресс-конференции в Белом доме могут время от времени проводить высокопоставленные чиновники, такие как вице-президент США Джей Ди Вэнс. Белый дом также не подтвердил, как долго она будет отсутствовать.

Ливитт уже является матерью мальчика, родившегося в июле 2024 года, и в свои 28 лет она - самый молодой пресс-секретарем Белого дома.

Ливитт сообщила, что ожидает рождения второго ребенка в мае 2026 года. Она опубликовала соответствующее заявление на своей странице в Instagram, отметив, что у нее родится дочь.