Шпионский скандал в Германии

В Германии возбудили уголовное дело по подозрению в шпионаже через фишинговые атаки на пользователей мессенджера Signal. Среди пострадавших – политики, военные и журналисты, включая высокопоставленных чиновников. Об этом сообщает DW.

По данным следствия, расследование длится с середины февраля. По информации Der Spiegel, взломаны аккаунты двух федеральных министров – министра образования Каррин Приен и министра строительства Верены Хуберц, а также ранее сообщалось о взломе аккаунта главы Бундестага Юлии Клёкнер.

По оценкам немецких СМИ, жертвами кампании стали депутаты почти всех фракций парламента, а также военные, журналисты и представители НАТО. Правительственные структуры предупреждают, что атаки могут быть связаны с деятельностью государственного киберсубъекта.

Федеральное ведомство по охране конституции и ведомство по информационной безопасности ранее уже фиксировали подобные угрозы и предоставляли рекомендации по защите.

Злоумышленники используют фишинговые сообщения, в которых просят ввести PIN-код или перейти по ссылке или QR-коду. После получения доступа они могут действовать от имени пользователя, в том числе в закрытых чатах.

Подобные атаки через Signal фиксируются с конца 2025 года также в Великобритании и Нидерландах. В Нидерландах ответственность за кампанию возлагают на Россию, однако в Германии пока не называют возможного заказчика.