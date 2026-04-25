И у берегов Сомали захватили танкер

Неизвестные захватили танкер у побережья Сомали. Об этом 25 апреля сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 45 морских милях (83 км) к северо-востоку от Марейо, Сомали», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

По информации UKMTO, захватившие танкер лица перехватили управление судном и направили его на юг. К настоящему моменту танкер находится в 77 морских милях к югу от места первоначального захвата. Кто именно стоит за нападением, не уточняется.