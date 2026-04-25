В Украине рассекретили архивы по Чернобылю

Накануне 40-летия аварии на Чернобыльской АЭС в Украине представили архивные материалы, которые десятилетиями имели гриф «секретно» и только сейчас стали доступны для исследователей и общественности. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, пишут украинские СМИ.

По данным ведомства, документы представила директор Государственного архива Киевской области Софья Каменева. Часть материалов включена в Международный реестр программы ЮНЕСКО «Память мира», что придает им статус объектов глобального исторического наследия.

В фондах собраны правительственные решения, докладные записки, материалы об эвакуации населения, медицинские отчеты о последствиях радиационного воздействия, карты загрязнения, письма граждан, фото- и видеоматериалы.

В минюсте отмечают, что эти документы позволяют воссоздать события после аварии 26 апреля 1986 года и их влияние на население и территории.

В ведомстве подчеркивают, что с уменьшением числа свидетелей трагедии значение архивного наследия растет, поскольку оно фиксирует факты и последствия катастрофы.

«Документальное наследие, связанное с аварией на Чернобыльской АЭС, является частью глобальной памяти человечества», – отмечается в сообщении.