Алиев решил: «Пора!»

Украина продолжает накапливать зримые дипломатические успехи. Их количество и качество в 2026 году таково, что впору говорить о настоящем прорыве. Встреча Владимира Зеленского с Ильхамом Алиевым в Габале наглядным образом свидетельствует об этом новом уровне, причем его в этом случае демонстрируют оба лидера.

Уже сам факт, что глава Азербайджана посчитал возможным и нужным принять украинского президента, является знаком, важность которого трудно переоценить, и она выходит далеко за рамки тех шести соглашений, которые стороны подписали, сделав упор на сотрудничестве в области обороны и безопасности. Азербайджан обладает уникальным опытом выживания и выстраивания эффективной политики в головоломных геополитических обстоятельствах, вынуждающих Алиева к сугубой осторожности, но и выработавших в нем чутье безошибочно выбирать момент для проявления решительности. И если он пришел к выводу, что пришло время продемонстрировать открытую личную поддержку Зеленского, принять его дома и тепло обнять при встрече, зная, что все кадры будут под лупой рассматриваться в Кремле и не только в Кремле, этому предшествовал тщательный анализ. Вывод, как мы видим, однозначный: «Пора!» Обе страны, каждая в своей уникальной ситуации и на свой манер, демонстрируют неугасимое стремление вырваться из-под навязчивого, а порой и убийственного российского влияния. И Украина, и Азербайджан прошли по этой дороге очень далеко, за сохранение суверенитета заплачена огромная и горькая цена, поэтому существует общее понимание каких-то базовых для обоих народов вещей. Сейчас и в Киеве, и в Баку идет интенсивный поиск форм динамичного партнерского взаимодействия и выстраивания новых или обновленных международных структур, которые обеспечат и укрепят национальные суверенитеты. Фоном и императивным стимулом для этого поиска служит беспрецедентно быстро меняющаяся обстановка, региональная, макрорегиональная и глобальная.

Логика сотрудничества Украины и Азербайджана укладывается в концепцию, с которой на Давосском форуме выступил Марк Карни, премьер-министр Канады, и которая получила большой резонанс. По его словам, мир переживает слом, возврата к прежней нормальности ожидать не стоит, геополитика великих держав становится агрессивной, и «средние государства должны держаться вместе», чтобы защитить свою экономику и влияние, иначе они окажутся в «меню» больших агрессоров. Альянс средних держав – неотложная необходимость. Можно спорить, насколько Азербайджан и Украина соответствуют критериям «среднести», но, по сути, этот подход касается их напрямую. С Давосского форума, кстати, начался мощный дипломатический спурт Зеленского в этом году. Там, а позже на Мюнхенском форуме по безопасности он жестко выступил за бОльшую субъектность и решительность Европы в отстаивании своих интересов. На обоих форумах резко выразился в отношении Виктора Орбана, подрывающего европейское единство. К большому облегчению Киева и Брюсселя, партия венгерского премьера потерпела разгромное поражение на парламентских выборах, которые проходили под украинофобскими лозунгами, что привело к разблокированию 90-миллиардного пакета помощи ЕС Украине.