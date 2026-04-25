Сборная Азербайджана в ожидании первого «вольного» золота на чемпионате Европы борьбе

В Тиране продолжается чемпионат Европы по борьбе.

Сегодня первое золото в актив нашей команды по вольной борьбе может принести Ислам Базарганов (57 кг). Его соперником в финале будет россиянин Муса Мехтиханов.

Также сегодня в схватках за бронзу примут участие Рашид Бабазаде (65 кг) и Джабраил Гаджиев (79 кг). Их соперниками будут соответственно армянин Вазген Теванян и Расул Шапиев из Северной Македонии.

Также сегодня в завтрашние финалы пробились Туран Байрамов (74 кг), Арсений Джиоев (86 кг), Али Цокаев (92 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг). А Нуреддин Новрузов (65 кг) поборется за бронзу.

Напомним, ранее в греко-римской борьбе Азербайджан завоевал 2 золота и 3 бронзы. Наша команда заняла 1-е место в общекомандном зачете. Женская сборная добыла 2 бронзы.