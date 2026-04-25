Зеленский заявил о переговорах с Россией в Азербайджане. Москва согласна?
Китай решил наказать Европу

Китайские власти примут все необходимые меры в ответ на включение национальных предприятий в 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Об этом говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.

«Евросоюз проигнорировал неоднократные представления и возражения китайской стороны, бесцеремонно включив предприятия КНР в 20-й пакет санкций против России. Мы выражаем в связи с этим глубокое недовольство и решительный протест», - подчеркивается в заявлении ведомства.

Пекин категорически против односторонних ограничений, не санкционированных Советом Безопасности ООН, и так называемой экстерриториальной юрисдикции в отношении своих граждан и юридических лиц, указали в министерстве. Подобные действия Брюсселя серьезно подрывают взаимное доверие и идут вразрез с духом консенсуса, достигнутого лидерами Китая и ЕС.

Китайская сторона призвала Брюссель немедленно исключить предприятия из санкционных списков и решать возникающие озабоченности путем диалога. Пекин пообещал твердо защищать законные права своего бизнеса, предупредив, что вся ответственность за возможные последствия полностью ляжет на Евросоюз. Брюссель объявил о введении 20-го пакета антироссийских рестрикций 23 апреля.

*** 20:14

Китай решил наказать Европу за включение своих компаний в 20-й пакет санкций против России. КНР включила семь европейских компаний в свой список предприятий, подлежащих экспортному контролю, за их участие в поставках оружия на Тайвань. Это первый случай, когда Пекин применяет торговые ограничения против европейских компаний.

Министерство коммерции объявило об этом в двух заявлениях в пятницу. В них говорится, что мера принята в интересах национальной безопасности. Приказ вступает в силу немедленно. Он запрещает экспорт китайских товаров двойного назначения этим компаниям и требует прекращения всей связанной с этим деятельности.

Среди попавших в список компаний — немецкая Hensoldt AG, специализирующаяся на радиолокационных и сенсорных технологиях, а также бельгийские FN Herstal и FN Browning Group, которые в основном производят стрелковое оружие. Также в перечень вошли четыре чешские компании, включая оборонные Excalibur Army и Omnipol. 

Эта мера запрещает зарубежным организациям и частным лицам передавать компаниям из списка товары двойного назначения китайского происхождения.

Представитель Министерства коммерции заявил, что Пекин уведомил Европейский союз до объявления о санкциях. Он подчеркнул, что это целенаправленная мера против конкретных организаций, связанных с военной сферой, и не повлияет на более широкую торговлю между Китаем и ЕС, а также на добросовестные компании.

Эти действия расширяют использование санкционного инструмента, ранее примененного Пекином против американских оборонных подрядчиков, таких как Lockheed Martin и General Dynamics.

В июле прошлого года Китай добавил в свой список восемь тайваньских военных поставщиков. В начале этого года под санкции попали 20 японских компаний из-за высказываний премьер-министра Санаэ Такаичи о Тайване, который Китай считает своей территорией, несмотря на его статус самоуправляемой демократической страны.

Отношения между Пекином и Токио ухудшились после заявления японского лидера о том, что вторжение Китая на Тайвань может заставить Японию развернуть свои войска. В ответ Пекин ввел меры, включая ограничения на туризм, чтобы оказать давление и заставить Японию отказаться от этих заявлений, чего Токио пока не сделала.

Китай активно выступает против продажи оружия Тайваню и стремится к его дипломатической изоляции. На этой неделе президент Тайваня Лай Чинг-те был вынужден отменить визит к одному из последних своих дипломатических союзников после того, как три африканские страны, поддерживающие Китай, отозвали разрешение на его пролет.

Почему Трамп отменил визит переговорщиков в Пакистан?
Почему Трамп отменил визит переговорщиков в Пакистан? фото; обновлено 23:05
23:05 9689
Ислам Базарганов впервые завоевал золото чемпионата Европы, у Джабраила Гаджиева бронза
Ислам Базарганов впервые завоевал золото чемпионата Европы, у Джабраила Гаджиева бронза Обновлено 22:39
22:39 1653
Нетаньяху отдал приказ атаковать
Нетаньяху отдал приказ атаковать
22:05 1389
«Мягкая сила» нашего Вагита в Карабахе
«Мягкая сила» нашего Вагита в Карабахе наши уже не за бугром; все еще актуально
15:23 6848
Очередная гумпомощь Украине от Азербайджана
Очередная гумпомощь Украине от Азербайджана ФОТО
19:12 2382
Зеленский благодарит Азербайджан за украинских детей
Зеленский благодарит Азербайджан за украинских детей ФОТО
18:28 2299
Пьяница громит генералитет США
Пьяница громит генералитет США наша корреспонденция
16:20 5620
Пезешкиан призвал включать 2 лампочки вместо 10
Пезешкиан призвал включать 2 лампочки вместо 10
17:41 2374
Тайвань боится оказаться «в меню» Трампа и Си Цзиньпина
Тайвань боится оказаться «в меню» Трампа и Си Цзиньпина
17:11 898
Республиканцы хотят избавиться от «клейма Трампа»
Республиканцы хотят избавиться от «клейма Трампа» обновлено 16:40
16:40 4202
У Путина признали уязвимость перед Украиной
У Путина признали уязвимость перед Украиной обновлено 16:27; видео
16:27 6653

