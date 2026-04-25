Орбан не хочет в депутаты

Уходящий в отставку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отказывается от депутатского мандата, однако готов и дальше руководить своей партией «Фидес», если его поддержит съезд. Об этом Орбан сказал в видео, опубликованном на его странице в Facebook в субботу.

Орбан сообщил, что завершилось заседание президиума его партии «Фидес», и политическая сила решила «кардинально реформировать» парламентскую фракцию, которая будет сформирована в понедельник. Ее руководителем станет Гергей Гуляш, а сам Орбан планирует отказаться от депутатского мандата.

«Мандат, который я получил как лидер списка «Фидес»-христианские демократы», на самом деле является парламентским мандатом «Фидес», поэтому я решил его вернуть. Сейчас он нужен не в парламенте, а для реорганизации национального движения», – сказал Орбан.

Он добавил, что на следующей неделе партия проведет общенациональное заседание, а съезд по избранию руководства перенесен на июнь.