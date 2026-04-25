Трамп как в воду глядел

Президент США Дональд Трамп оказался прав насчет резкого роста экспортных доходов Соединенных Штатов от продажи нефти и газа.
Согласно данным Kpler, экспорт сырой нефти из США достигнет исторических максимумов в апреле и мае — 5,44 млн и 5,48 млн баррелей в сутки соответственно, что значительно выше довоенных 3,94 млн баррелей в сутки (январь) и 3,86 млн баррелей в сутки (февраль).
Основной поток «лишней» нефти направляется в Азию, которая больше всего пострадала от фактического закрытия Ормузского пролива (до войны через него проходило около 20% мировых поставок). Экспорт американской нефти в Азию в мае (3,29 млн баррелей в сутки) почти втрое превысит довоенный уровень (1,11 млн баррелей в сутки в январе).
Однако этого далеко не достаточно: общий морской экспорт в Азию сократился с 24 млн баррелей в сутки в феврале до 14,8 млн баррелей в сутки в апреле — потеря около 10 млн баррелей в сутки, которую нельзя долго компенсировать за счет запасов.
Аналогичная ситуация и с нефтепродуктами. Экспорт из США в Азию вырастет на 254 000 баррелей в сутки по сравнению с январем (до 386 000 баррелей в сутки в апреле), но это лишь малая часть потери более 1,5 млн баррелей в сутки поставок через Ормузский пролив (падение с 1,58 млн баррелей в сутки в январе до прогнозируемых 11 000 баррелей в сутки в апреле).