В Карабахском университете начал работу I Карабахский образовательный форум

На церемонии открытия форума, организованного по инициативе педагогического факультета, выступил ректор университета Шахин Байрамов. Он оценил объединение образовательных субъектов региона для обсуждения будущего образования как важный стратегический шаг.

По его словам, укрепление сотрудничества между высшими и общеобразовательными учреждениями имеет особое значение для подготовки будущих педагогических кадров. Ректор также подчеркнул, что форум с участием ведущих образовательных экспертов страны важен с точки зрения восстановления прогрессивных образовательных традиций в Карабахе и приведения учебного процесса в соответствие с современными международными стандартами.

Выступивший на открытии советник министра науки и образования Азербайджанской Республики, исполняющий обязанности директора Института образования Эльнур Алиев назвал проведение мероприятия именно в Карабахском университете знаменательным событием. Он отметил, что это высшее учебное заведение, где готовят специалистов будущего для региона, тесно сотрудничает с ведущими общеобразовательными школами и способствует внедрению инноваций в сфере образования.