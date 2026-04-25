25 апреля 2026 года в Карабахском университете начал работу I Карабахский образовательный форум.
Основной целью форума является обсуждение ключевых перспектив развития образования и обеспечение интеграции средних и высших учебных заведений в деле воспитания граждан будущего.
На церемонии открытия форума, организованного по инициативе педагогического факультета, выступил ректор университета Шахин Байрамов. Он оценил объединение образовательных субъектов региона для обсуждения будущего образования как важный стратегический шаг.
По его словам, укрепление сотрудничества между высшими и общеобразовательными учреждениями имеет особое значение для подготовки будущих педагогических кадров. Ректор также подчеркнул, что форум с участием ведущих образовательных экспертов страны важен с точки зрения восстановления прогрессивных образовательных традиций в Карабахе и приведения учебного процесса в соответствие с современными международными стандартами.
Выступивший на открытии советник министра науки и образования Азербайджанской Республики, исполняющий обязанности директора Института образования Эльнур Алиев назвал проведение мероприятия именно в Карабахском университете знаменательным событием. Он отметил, что это высшее учебное заведение, где готовят специалистов будущего для региона, тесно сотрудничает с ведущими общеобразовательными школами и способствует внедрению инноваций в сфере образования.
Затем декан педагогического факультета университета Кеклик Гёзелова ознакомила участников с программой форума. Она подчеркнула, что вопросы, поднимаемые в рамках панельных дискуссий, направлены на повышение качества образования в стране, а развитие сотрудничества между образовательными учреждениями и научно-исследовательскими институтами имеет важное значение.
В рамках форума были организованы две панельные дискуссии. На первой панели на тему «Повышение качества образования» выступили руководители и представители различных образовательных учреждений. В ходе второй панели под названием «Ключевые навыки, необходимые для завтрашнего дня» состоялся обмен мнениями по поводу будущих образовательных трендов и необходимых компетенций. Модераторами панельных дискуссий выступили Абдулхалиг Мамедли и Амин Гусейнов, которые также ответили на вопросы участников.
Форум продолжил свою работу семинарскими сессиями и мастер-классами. В рамках семинаров местные и международные эксперты в области образования выступили с презентациями по различным темам.
Отметим, что в I Карабахском образовательном форуме приняли участие ведущие учителя школ из городов Шуша, Агдам, Ханкенди и Ходжалы.