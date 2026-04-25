Охрану Пехлеви усилят

В канцелярии наследного принца Ирана Резы Пехлеви заявили, что после инцидента в Берлине проводится проверка безопасности, сообщает Iran International.

Глава офиса Камран Хансари-Ниа заявил на видео, опубликованном в социальной сети X, что служба безопасности принца проводит независимую проверку всех аспектов инцидента в Берлине и пересматривает протоколы охраны для публичных мероприятий.

Он заявил, что во время зарубежных поездок, особенно в европейские страны, ответственность за безопасность лежит на полиции принимающей страны, и что в данном случае обеспечением безопасности занималась немецкая полиция и полиция Берлина.

Хансари-Ниа также заявил, что жидкость, использованная в инциденте, не причинила физического вреда, и принц Реза Пехлеви полностью здоров.

Инцидент произошел в четверг после встреч Пехлеви с немецкими парламентариями и пресс-конференции в Берлине, когда его облили красной жидкостью, когда он выходил из здания федерального пресс-центра.