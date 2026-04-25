Иранцы стали «челноками», а КСИР пытается нажиться

Министр финансов США Скотт Бессент обвинил лидеров Корпуса стражей исламской революции в попытке перевода денег на оффшорные счета, в то время как рядовых иранцев вынуждают заниматься трансграничной торговлей товарами первой необходимости. В своем заявлении Бессент сослался на статью в The New York Times, в которой утверждалось, что иранцы едут за растительным маслом в Турцию.
«Я поражен тем, что Корпус стражей исламской революции навязал изобретение совершенно нового вида торговли — растительным маслом», — написал Бессент в X.
Он заявил, что «колоссальный экономический бесхозяйственный аппарат» исламской республики вынудил иранцев «обмениваться товарами, чтобы прокормить свои семьи и стать зависимыми от соседей», в то время как лидеры Корпуса стражей исламской революции пытались перевести больше денег за границу.
I am amazed that the IRGC has forced the invention of a completely new type of oil trading — in COOKING OIL.— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) April 25, 2026
Газета The New York Times сообщила, что иранцы покупают в Турции бутылки оливкового, подсолнечного и кукурузного масла для перепродажи внутри Ирана или для использования дома, поскольку цены на основные товары резко выросли.
В сообщении говорится, что спрос на растительное масло на границе в последние дни вырос, превратив этот базовый бытовой продукт в небольшой товар трансграничной торговли на фоне инфляционного кризиса в Иране, массовых увольнений, военных действий и отключения интернета.
Давление на домохозяйства усилилось после того, как Иран в январе отменил субсидии на импорт некоторых товаров первой необходимости, что привело к росту цен на растительное масло. Позже правительство предложило прямые ежемесячные денежные выплаты в размере около 10 миллионов риалов, или примерно 7 долларов, но экономисты заявили, что это вряд ли существенно облегчит бремя населения.