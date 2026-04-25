Удар по северу Газы: есть жертвы

В результате удара по окрестностям школы Аль-Дахьян на севере Газы погибли три палестинца, включая ребенка, еще несколько человек получили ранения, сообщает агентство WAFA.

По данным больницы «Аш-Шифа», в медицинское учреждение были доставлены тела погибших и пострадавшие.

Ранее в тот же день в лагере беженцев Джабалия палестинец погиб в результате огнестрельного ранения, полученного при действиях израильских сил в районе Аль-Худжа, сообщают палестинские СМИ.

По данным медицинских источников в Газе, общее число погибших с 7 октября 2023 года достигло 72 585 человек, более 172 000 получили ранения.