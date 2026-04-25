КСИР готовит лагеря для военнопленных

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что подготовил лагеря для военнопленных на случай нападения, сообщают иранские СМИ.
«Мы подготовили лагеря для заключения в плен солдат противника, и наши вооруженные силы находятся в полной готовности.
Любое новое нападение на нас будет встречено ответом, превосходящим ожидания противника, на уровне стратегического сдерживания», - говорится в заявлении КСИР
Кроме того, в нем отмечается, что контроль над Ормузским проливом «останется важной частью иранской стратегии, при этом будет разрешен проход торговых судов, за исключением тех, что принадлежат США и их союзникам».