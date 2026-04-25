Эрдоган уволил замминистра образования

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку заместителя министра образования после двух смертельных случаев стрельбы в школах, в результате которых погибли девять человек, сообщает AFP со ссылкой на данные в официальном вестнике страны - Resmi Gazete.

Согласно указу, подписанному Эрдоганом, заместитель министра образования Назиф Йылмаз был уволен и заменен Джихадом Демирли. Эти меры также были направлены против руководства государственных учреждений, ответственных за образование.

Инциденты вызвали общественный резонанс, и Эрдоган заявил, что правительство примет меры, включая ограничения на владение оружием.

Восемь учеников в возрасте 10 и 11 лет и учитель были убиты в этом месяце, когда 14-летний подросток открыл стрельбу в школе в южной провинции Кахраманмараш. Власти заявили, что нападавший, скончавшийся на месте происшествия, имел при себе пять единиц огнестрельного оружия и был сыном бывшего инспектора полиции, который впоследствии был арестован.

В другом нападении в провинции Шанлыурфа подросток открыл стрельбу в своей бывшей средней школе, а затем покончил с собой.