Иранские переговорщики просят Трампа смягчить риторику
Иранские переговорщики просят Трампа смягчить риторику

Эрдоган уволил замминистра образования

25 апреля 2026, 23:29 786

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку заместителя министра образования после двух смертельных случаев стрельбы в школах, в результате которых погибли девять человек, сообщает AFP со ссылкой на данные в официальном вестнике страны - Resmi Gazete.

Согласно указу, подписанному Эрдоганом, заместитель министра образования Назиф Йылмаз был уволен и заменен Джихадом Демирли. Эти меры также были направлены против руководства государственных учреждений, ответственных за образование.

Инциденты вызвали общественный резонанс, и Эрдоган заявил, что правительство примет меры, включая ограничения на владение оружием.

Восемь учеников в возрасте 10 и 11 лет и учитель были убиты в этом месяце, когда 14-летний подросток открыл стрельбу в школе в южной провинции Кахраманмараш. Власти заявили, что нападавший, скончавшийся на месте происшествия, имел при себе пять единиц огнестрельного оружия и был сыном бывшего инспектора полиции, который впоследствии был арестован. 

В другом нападении в провинции Шанлыурфа подросток открыл стрельбу в своей бывшей средней школе, а затем покончил с собой.

ЭТО ВАЖНО

Изнасилование демократии. Как можно изнасиловать проститутку?
Изнасилование демократии. Как можно изнасиловать проститутку? былое и думы
00:12 1467
Теракт в Киеве: следствие восстановило полную хронологию
Теракт в Киеве: следствие восстановило полную хронологию ФОТО
00:44 905
Пьяница громит генералитет США
Пьяница громит генералитет США наша корреспонденция
25 апреля 2026, 16:20 6361
Ислам Базарганов впервые завоевал золото чемпионата Европы, у Джабраила Гаджиева бронза
Ислам Базарганов впервые завоевал золото чемпионата Европы, у Джабраила Гаджиева бронза Обновлено 22:39
25 апреля 2026, 22:39 2231
Нетаньяху отдал приказ атаковать
Нетаньяху отдал приказ атаковать
25 апреля 2026, 22:05 2657
«Мягкая сила» нашего Вагита в Карабахе
«Мягкая сила» нашего Вагита в Карабахе наши уже не за бугром; все еще актуально
25 апреля 2026, 15:23 7431
Очередная гумпомощь Украине от Азербайджана
Очередная гумпомощь Украине от Азербайджана ФОТО
25 апреля 2026, 19:12 2976
Зеленский благодарит Азербайджан за украинских детей
Зеленский благодарит Азербайджан за украинских детей ФОТО
25 апреля 2026, 18:28 2781
Пезешкиан призвал включать 2 лампочки вместо 10
Пезешкиан призвал включать 2 лампочки вместо 10
25 апреля 2026, 17:41 2728
Тайвань боится оказаться «в меню» Трампа и Си Цзиньпина
Тайвань боится оказаться «в меню» Трампа и Си Цзиньпина
25 апреля 2026, 17:11 1004
Республиканцы хотят избавиться от «клейма Трампа»
Республиканцы хотят избавиться от «клейма Трампа» обновлено 16:40
25 апреля 2026, 16:40 4419
