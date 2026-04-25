Байрамов и Сибига обсудили расширение сотрудничества

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках визита президента Украины в Азербайджан провел встречу в Габале с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в X.

В ходе встречи министры обсудили перспективы укрепления двусторонних отношений и подчеркнули важность углубления сотрудничества в политической, экономической, энергетической и гуманитарной сферах.

Кроме того, стороны рассмотрели возможности расширения сотрудничества в торговле, а также в рамках международных организаций.

Главы МИД обменялись мнениями по региональным и глобальным событиям, вновь подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности и подчеркнули важность продолжения диалога и партнерства на высоком уровне между Азербайджаном и Украиной.

Министры также подписали Соглашение о правовой помощи по гражданским и торговым делам между Азербайджаном и Украиной, которое призвано еще больше укрепить правовую основу двусторонних отношений.