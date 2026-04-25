USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Новость дня
Иранские переговорщики просят Трампа смягчить риторику

Пентагон срочно закупает роботов для эвакуации раненых

25 апреля 2026, 23:49 686

Армия США планирует активную интеграцию наземных роботизированных комплексов (НРК) для выполнения логистических миссий и эвакуации раненых, опираясь на опыт Украины. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на систему онлайн-закупок платформы SAM.

Как отмечается в материале, Пентагон уже объявил о начале реализации коммерческих проектов, установив сжатые сроки подачи заявок – до 28 апреля.

Согласно информации из источника, причиной такой спешки стало изменение характера войны, где привычные методы снабжения больше не работают.

В армии США прямо указывают на то, что перемещения на линии фронта стали крайне опасными из-за насыщенности дронами. По мнению военных экспертов, это «ставит под сомнение способность командиров пополнять запасы подразделений и эвакуировать раненых» традиционными средствами.

По имеющимся данным, новые роботы должны выполнять две ключевые задачи: 

- доставка грузов для пехотного стрелкового взвода и штаба роты;

- эвакуация раненых (не менее двух человек одновременно) к точкам сбора.

Среди технических требований к НРК – высокая проходимость, возможность быстрой перенастройки и опция действовать полностью автономно. При этом, как говорится в материале, американцы стремятся сделать эти комплексы массовыми, хотя ранее на Западе часто допускали ошибки, создавая слишком дорогие «единичные» экземпляры.

Стоит отметить, что, несмотря на собственные разработки, США в этом деле учли и украинский опыт. Как отмечает Defense Express, только за март 2026 года ВСУ выполнили более 9 000 миссий с помощью роботов.

Изнасилование демократии. Как можно изнасиловать проститутку?
Изнасилование демократии. Как можно изнасиловать проститутку? былое и думы
00:12 1471
Теракт в Киеве: следствие восстановило полную хронологию
Теракт в Киеве: следствие восстановило полную хронологию ФОТО
00:44 909
Пьяница громит генералитет США
Пьяница громит генералитет США наша корреспонденция
25 апреля 2026, 16:20 6361
Ислам Базарганов впервые завоевал золото чемпионата Европы, у Джабраила Гаджиева бронза
Ислам Базарганов впервые завоевал золото чемпионата Европы, у Джабраила Гаджиева бронза Обновлено 22:39
25 апреля 2026, 22:39 2231
Нетаньяху отдал приказ атаковать
Нетаньяху отдал приказ атаковать
25 апреля 2026, 22:05 2659
«Мягкая сила» нашего Вагита в Карабахе
«Мягкая сила» нашего Вагита в Карабахе наши уже не за бугром; все еще актуально
25 апреля 2026, 15:23 7431
Очередная гумпомощь Украине от Азербайджана
Очередная гумпомощь Украине от Азербайджана ФОТО
25 апреля 2026, 19:12 2978
Зеленский благодарит Азербайджан за украинских детей
Зеленский благодарит Азербайджан за украинских детей ФОТО
25 апреля 2026, 18:28 2781
Пезешкиан призвал включать 2 лампочки вместо 10
Пезешкиан призвал включать 2 лампочки вместо 10
25 апреля 2026, 17:41 2728
Тайвань боится оказаться «в меню» Трампа и Си Цзиньпина
Тайвань боится оказаться «в меню» Трампа и Си Цзиньпина
25 апреля 2026, 17:11 1004
Республиканцы хотят избавиться от «клейма Трампа»
Республиканцы хотят избавиться от «клейма Трампа» обновлено 16:40
25 апреля 2026, 16:40 4419

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться