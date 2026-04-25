Пентагон срочно закупает роботов для эвакуации раненых

Армия США планирует активную интеграцию наземных роботизированных комплексов (НРК) для выполнения логистических миссий и эвакуации раненых, опираясь на опыт Украины. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на систему онлайн-закупок платформы SAM.

Как отмечается в материале, Пентагон уже объявил о начале реализации коммерческих проектов, установив сжатые сроки подачи заявок – до 28 апреля.

Согласно информации из источника, причиной такой спешки стало изменение характера войны, где привычные методы снабжения больше не работают.

В армии США прямо указывают на то, что перемещения на линии фронта стали крайне опасными из-за насыщенности дронами. По мнению военных экспертов, это «ставит под сомнение способность командиров пополнять запасы подразделений и эвакуировать раненых» традиционными средствами.

По имеющимся данным, новые роботы должны выполнять две ключевые задачи:

- доставка грузов для пехотного стрелкового взвода и штаба роты;

- эвакуация раненых (не менее двух человек одновременно) к точкам сбора.

Среди технических требований к НРК – высокая проходимость, возможность быстрой перенастройки и опция действовать полностью автономно. При этом, как говорится в материале, американцы стремятся сделать эти комплексы массовыми, хотя ранее на Западе часто допускали ошибки, создавая слишком дорогие «единичные» экземпляры.

Стоит отметить, что, несмотря на собственные разработки, США в этом деле учли и украинский опыт. Как отмечает Defense Express, только за март 2026 года ВСУ выполнили более 9 000 миссий с помощью роботов.