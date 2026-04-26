Французы экономят — модернизируют Rafale

Франция разрабатывает несколько вариантов модернизации истребителей Rafale, чтобы противостоять беспилотным летательным аппаратам. Об этом в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил начальник штаба Воздушно-космических сил (ВКС) республики генерал Жером Белланже.

«Цель - оснастить Rafale менее дорогими системами. Одним из вариантов является адаптация его пушки для поражения таких целей», - сказал он. Генерал также не исключил использования ракет с лазерным наведением для борьбы с БПЛА.

Сейчас для нейтрализации дронов ВКС Франции используют дорогостоящие ракеты MICA. Стоимость одного такого боеприпаса составляет €600 тыс.

Ранее газета Le Parisien сообщила, что французский оборонно-промышленный комплекс разрабатывает для самолетов воздушно-космических сил недорогие боеприпасы для противодействия БПЛА.