Сделка на десятки миллиардов провисает: Индия и Франция никак не договорятся

Переговоры между Индией и Францией по закупке 114 истребителей Rafale на десятки миллиардов евро зашли в тупик. Об этом сообщает Defense Express.

По данным источников, Нью-Дели может вообще отказаться от сделки из-за разногласий с Парижем по условиям использования самолетов.

Индия настаивает на праве интегрировать собственное вооружение и получить технический доступ к системам самолета. Это соответствует стратегии развития национального военно-промышленного комплекса.

Франция не соглашается на такие условия, в частности из-за рисков передачи чувствительных технологий. Одной из причин называют тесные связи Индии с Россией, что создает угрозу утечки данных.

Стороны пока не достигли компромисса, и переговоры фактически заблокированы.