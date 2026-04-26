Первый триллионер в мире: кто им станет?

Финансовые аналитики прогнозируют появление первого в истории человечества триллионера. Согласно их расчетам, американский предприниматель Илон Маск имеет все шансы достичь этого беспрецедентного уровня благосостояния уже к 2027 году, сообщает The Guardian.
Основанием для такого смелого прогноза служит впечатляющий темп роста капитала Маска, который в среднем увеличивается на 110% ежегодно.
Интересно, что Маск может быть не единственным претендентом на звание триллионера. По оценкам экспертов, индийский бизнесмен Гаутам Адани может присоединиться к этому эксклюзивному клубу в 2028 году. За ними следуют CEO технологического гиганта Дженсен Хуанг и индонезийский магнат Праджого Пангесту, которые также демонстрируют значительный рост своих состояний.