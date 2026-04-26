Иранские переговорщики просят Трампа смягчить риторику
Иранские переговорщики просят Трампа смягчить риторику

Теракт в Киеве: следствие восстановило полную хронологию

00:44 911

Генпрокурор Украины опубликовал хронологию теракта, устроенного в Киеве майором ВСУ в отставке.

Следствие установило полную хронологию теракта 18 апреля в Киеве, в результате которого погибли восемь человек, включая нападавшего, еще семь пострадавших остаются в больницах. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко в своем Telegram-канале.

Как сообщалось ранее, стрелок родился в 1968 году в Москве. По данным украинских СМИ, его звали Васильченков Дмитрий Васильевич. С 1992 по 2005 год он проходил службу в рядах ВСУ, майор в отставке. Ранее проживал в Бахмуте Донецкой области, затем переехал в Голосеевский район Киева.

Кравченко отметил, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности, но при этом зарегистрировал на себя два карабина и травматический пистолет. Разрешение на ношение последнего он получил благодаря «журналистскому удостоверению», якобы выданному одной из общественных организаций.

Анализ содержимого телефона стрелка показал, что он готовился к совершению массового расстрела. В частности, там хранились видеозаписи, на которых он дома тренировался быстро приводить оружие в боевую готовность и вести прицельную стрельбу. «Свои действия он сопровождал агрессивными монологами: называл людей «свиньями», которых «будет мочить», использовал язык вражды по отношению к украинцам, восклицал нацистские приветствия и призывал к насилию на идеологической почве», - рассказал Кравченко.

Особую неприязнь, как установили следователи, террорист питал к соседу, который и стал его первой жертвой 18 апреля. Убийство последовало за очередным спором из-за домофона, который стрелок отремонтировал сам, однако после этого некоторые жители не могли попасть в дом.

Во время конфликта у подъезда он сначала стрелял из травматического пистолета, а когда кончились патроны, зашел в квартиру за огнестрельным оружием, поджег помещение и продолжил стрельбу на улице. Свои действия террорист фиксировал на аудио. У дома он убил таксиста и соседа. От полученных ран позже скончались сестра невестки соседа и дворник, который прикрыл собой ребенка. Ранения также получили сын и невестка соседа.

Затем стрелок направился в супермаркет, застрелив по дороге еще двух человек. При этом некоторых прохожих он предупреждал о стрельбе и призывал их убегать. В магазине террорист застрелил сотрудника, угрожал людям оружием и ранил еще пять человек. После он забаррикадировался с заложниками, а также потребовал от работницы пункта обмена валют выйти из кассы и вызвать переговорщика, «деньги его не интересовали». В ходе штурма террорист был убит спецназом.

Кравченко заявил, что следствие проверило версию о возможных связях нападавшего со спецслужбами, но на данный момент никаких подтверждений не обнаружило. «Окончательные выводы по мотивам, психическому состоянию и вменяемости стрелка на момент совершения преступления будут сделаны после завершения посмертных судебно-психологической и психиатрической экспертиз», - отметил генпрокурор.

Изнасилование демократии. Как можно изнасиловать проститутку?
Изнасилование демократии. Как можно изнасиловать проститутку? былое и думы
00:12 1472
Теракт в Киеве: следствие восстановило полную хронологию
Теракт в Киеве: следствие восстановило полную хронологию ФОТО
00:44 912
Пьяница громит генералитет США
Пьяница громит генералитет США наша корреспонденция
25 апреля 2026, 16:20 6361
Ислам Базарганов впервые завоевал золото чемпионата Европы, у Джабраила Гаджиева бронза
Ислам Базарганов впервые завоевал золото чемпионата Европы, у Джабраила Гаджиева бронза Обновлено 22:39
25 апреля 2026, 22:39 2232
Нетаньяху отдал приказ атаковать
Нетаньяху отдал приказ атаковать
25 апреля 2026, 22:05 2660
«Мягкая сила» нашего Вагита в Карабахе
«Мягкая сила» нашего Вагита в Карабахе наши уже не за бугром; все еще актуально
25 апреля 2026, 15:23 7431
Очередная гумпомощь Украине от Азербайджана
Очередная гумпомощь Украине от Азербайджана ФОТО
25 апреля 2026, 19:12 2978
Зеленский благодарит Азербайджан за украинских детей
Зеленский благодарит Азербайджан за украинских детей ФОТО
25 апреля 2026, 18:28 2784
Пезешкиан призвал включать 2 лампочки вместо 10
Пезешкиан призвал включать 2 лампочки вместо 10
25 апреля 2026, 17:41 2729
Тайвань боится оказаться «в меню» Трампа и Си Цзиньпина
Тайвань боится оказаться «в меню» Трампа и Си Цзиньпина
25 апреля 2026, 17:11 1004
Республиканцы хотят избавиться от «клейма Трампа»
Республиканцы хотят избавиться от «клейма Трампа» обновлено 16:40
25 апреля 2026, 16:40 4420

Изнасилование демократии. Как можно изнасиловать проститутку?
Изнасилование демократии. Как можно изнасиловать проститутку? былое и думы
00:12 1472
Теракт в Киеве: следствие восстановило полную хронологию
Теракт в Киеве: следствие восстановило полную хронологию ФОТО
00:44 912
Пьяница громит генералитет США
Пьяница громит генералитет США наша корреспонденция
25 апреля 2026, 16:20 6361
Ислам Базарганов впервые завоевал золото чемпионата Европы, у Джабраила Гаджиева бронза
Ислам Базарганов впервые завоевал золото чемпионата Европы, у Джабраила Гаджиева бронза Обновлено 22:39
25 апреля 2026, 22:39 2232
Нетаньяху отдал приказ атаковать
Нетаньяху отдал приказ атаковать
25 апреля 2026, 22:05 2660
«Мягкая сила» нашего Вагита в Карабахе
«Мягкая сила» нашего Вагита в Карабахе наши уже не за бугром; все еще актуально
25 апреля 2026, 15:23 7431
Очередная гумпомощь Украине от Азербайджана
Очередная гумпомощь Украине от Азербайджана ФОТО
25 апреля 2026, 19:12 2978
Зеленский благодарит Азербайджан за украинских детей
Зеленский благодарит Азербайджан за украинских детей ФОТО
25 апреля 2026, 18:28 2784
Пезешкиан призвал включать 2 лампочки вместо 10
Пезешкиан призвал включать 2 лампочки вместо 10
25 апреля 2026, 17:41 2729
Тайвань боится оказаться «в меню» Трампа и Си Цзиньпина
Тайвань боится оказаться «в меню» Трампа и Си Цзиньпина
25 апреля 2026, 17:11 1004
Республиканцы хотят избавиться от «клейма Трампа»
Республиканцы хотят избавиться от «клейма Трампа» обновлено 16:40
25 апреля 2026, 16:40 4420
