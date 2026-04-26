Теракт в Киеве: следствие восстановило полную хронологию

Генпрокурор Украины опубликовал хронологию теракта, устроенного в Киеве майором ВСУ в отставке.
Следствие установило полную хронологию теракта 18 апреля в Киеве, в результате которого погибли восемь человек, включая нападавшего, еще семь пострадавших остаются в больницах. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко в своем Telegram-канале.
Как сообщалось ранее, стрелок родился в 1968 году в Москве. По данным украинских СМИ, его звали Васильченков Дмитрий Васильевич. С 1992 по 2005 год он проходил службу в рядах ВСУ, майор в отставке. Ранее проживал в Бахмуте Донецкой области, затем переехал в Голосеевский район Киева.
Кравченко отметил, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности, но при этом зарегистрировал на себя два карабина и травматический пистолет. Разрешение на ношение последнего он получил благодаря «журналистскому удостоверению», якобы выданному одной из общественных организаций.
Анализ содержимого телефона стрелка показал, что он готовился к совершению массового расстрела. В частности, там хранились видеозаписи, на которых он дома тренировался быстро приводить оружие в боевую готовность и вести прицельную стрельбу. «Свои действия он сопровождал агрессивными монологами: называл людей «свиньями», которых «будет мочить», использовал язык вражды по отношению к украинцам, восклицал нацистские приветствия и призывал к насилию на идеологической почве», - рассказал Кравченко.
Особую неприязнь, как установили следователи, террорист питал к соседу, который и стал его первой жертвой 18 апреля. Убийство последовало за очередным спором из-за домофона, который стрелок отремонтировал сам, однако после этого некоторые жители не могли попасть в дом.
Во время конфликта у подъезда он сначала стрелял из травматического пистолета, а когда кончились патроны, зашел в квартиру за огнестрельным оружием, поджег помещение и продолжил стрельбу на улице. Свои действия террорист фиксировал на аудио. У дома он убил таксиста и соседа. От полученных ран позже скончались сестра невестки соседа и дворник, который прикрыл собой ребенка. Ранения также получили сын и невестка соседа.
Затем стрелок направился в супермаркет, застрелив по дороге еще двух человек. При этом некоторых прохожих он предупреждал о стрельбе и призывал их убегать. В магазине террорист застрелил сотрудника, угрожал людям оружием и ранил еще пять человек. После он забаррикадировался с заложниками, а также потребовал от работницы пункта обмена валют выйти из кассы и вызвать переговорщика, «деньги его не интересовали». В ходе штурма террорист был убит спецназом.
Кравченко заявил, что следствие проверило версию о возможных связях нападавшего со спецслужбами, но на данный момент никаких подтверждений не обнаружило. «Окончательные выводы по мотивам, психическому состоянию и вменяемости стрелка на момент совершения преступления будут сделаны после завершения посмертных судебно-психологической и психиатрической экспертиз», - отметил генпрокурор.