Теракт в Киеве: следствие восстановило полную хронологию

Следствие установило полную хронологию теракта 18 апреля в Киеве, в результате которого погибли восемь человек, включая нападавшего, еще семь пострадавших остаются в больницах. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко в своем Telegram-канале.

Как сообщалось ранее, стрелок родился в 1968 году в Москве. По данным украинских СМИ, его звали Васильченков Дмитрий Васильевич. С 1992 по 2005 год он проходил службу в рядах ВСУ, майор в отставке. Ранее проживал в Бахмуте Донецкой области, затем переехал в Голосеевский район Киева.

Кравченко отметил, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности, но при этом зарегистрировал на себя два карабина и травматический пистолет. Разрешение на ношение последнего он получил благодаря «журналистскому удостоверению», якобы выданному одной из общественных организаций.

Анализ содержимого телефона стрелка показал, что он готовился к совершению массового расстрела. В частности, там хранились видеозаписи, на которых он дома тренировался быстро приводить оружие в боевую готовность и вести прицельную стрельбу. «Свои действия он сопровождал агрессивными монологами: называл людей «свиньями», которых «будет мочить», использовал язык вражды по отношению к украинцам, восклицал нацистские приветствия и призывал к насилию на идеологической почве», - рассказал Кравченко.