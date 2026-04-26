Американцы недовольны ценами

Апрельский индекс потребительских настроений Мичиганского университета рухнул до 49,8 пункта — худшего показателя за всю историю наблюдений, сообщает Reuters.

Экономисты связывают падение с последствиями войны с Ираном, которая нарушила судоходство в Ормузском проливе и привела к резкому росту цен на бензин и дизельное топливо. Средняя розничная цена на бензин в апреле превысила $4 за галлон, а дизельное топливо — $5 за галлон.

Инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев выросли до 4,7% с 3,8% в марте. Ожидания инфляции на ближайшие пять лет также повысились — до 3,5% с 3,2%.

Эксперты предупреждают, что удар по реальным доходам домохозяйств от роста цен на топливо замедлит потребительские расходы, особенно среди групп с низкими и средними доходами.

Опрос Reuters/Ipsos показал, что большинство американцев винят в росте цен на топливо президента Дональда Трампа, что создает риски для его партии перед ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс.