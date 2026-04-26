Иранские переговорщики просят Трампа смягчить риторику
Мадьяр объявил «охоту» на олигархов

01:14 359

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, который вскоре станет премьер-министром Венгрии, призвал руководство правоохранительных органов не допустить выезда за рубеж бизнесменов, близких к нынешнему главе правительства Виктору Орбану.

«Олигархи, связанные с Орбаном, переводят десятки миллиардов форинтов в Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты, Уругвай и другие отдаленные страны. Мне известно, что Национальное налоговое и таможенное управление Венгрии [NAV], основываясь на отчетах банков, приостановило несколько крупных переводов, связанных с окружением [руководителя ведомства премьер-министра Венгрии] Антала Рогана, по подозрению в отмывании денег. Я призываю руководство NAV немедленно заморозить эти украденные средства», - заявил Мадьяр в видеообращении, которое транслировалось венгерскими телеканалами.

Он также призвал руководство Генпрокуратуры и полиции «задержать преступников, которые нанесли ущерб венгерскому народу на триллионы форинтов, и до формирования правительства «Тисы» не позволить им бежать в страны, из которых будет невозможна их экстрадиция».

Мадьяр утверждал, что ему известно о намерении этих лиц избавиться от своих активов в Венгрии, в том числе «продать телеканал TV2 и другие СМИ по ценам ниже рыночных». «Я призываю ответственных отечественных и международных инвесторов воздержаться от приобретения активов, связанных с мафией. В противном случае они могут столкнуться с Национальным управлением по возвращению и защите активов», - сказал лидер «Тисы» по поводу нового ведомства, которое займется выявлением коррупционных преступлений.

«Мне также сообщили, что несколько семей олигархов уже покинули страну и что семья Месарош, как ожидается, отправится в Дубай в ближайшие дни», - заявил Мадьяр, имея в виду предпринимателя Лоринца Месароша, который считается другом детства Орбана. Месароша называют самым богатым человеком Венгрии, его состояние оценивается более чем в 3 млрд евро. По утверждению лидера «Тисы», «несколько влиятельных семей олигархов уже забрали своих детей из школы и подбирают надежных сотрудников службы безопасности для их отъезда».

Лидер «Тисы», победившей на выборах 12 апреля, будет избран на пост премьера на первом заседании парламента нового созыва, которое состоится 9 мая.

