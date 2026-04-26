В Европе возьмутся за мигрантов

Евросоюз должен усилить политику возвращения нелегальных мигрантов и ввести более строгие правила депортации. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер, сообщает DW.

По его словам, в 2025 году из ЕС вернули 28% мигрантов, которые должны были покинуть территорию блока – это самый высокий показатель за последнее десятилетие. В общей сложности страны ЕС покинули более 491 тысячи человек, из которых около 135 тысяч фактически депортировали.

Несмотря на рост показателей, в Еврокомиссии считают их недостаточными. Бруннер подчеркнул, что действующие механизмы «работают неэффективно», поэтому необходимо как можно скорее принять новый регламент.

Документ предусматривает: более строгие правила для нарушителей миграционного законодательства; обязательные требования для лиц, подлежащих депортации; возможность более длительного содержания под стражей до высылки; депортацию в специальные центры в третьих странах; давление на третьи страны.

ЕС также планирует усилить внешнее давление. В частности, сотрудничество с третьими странами в сфере миграции могут привязать к визовой политике, торговле и финансовой помощи.

«Третьи страны должны принимать назад своих граждан – и мы используем все рычаги влияния», – заявил Бруннер.

Голосование государств-членов ЕС по новому регламенту еще ожидается.