Неспокойно в Иране

В западном Иране зафиксирована активность средств противовоздушной обороны. Об этом сообщают государственные иранские СМИ.

По данным иранского государственного информационного агентства Mehr News, в западном иранском городе Керманшах и его окрестностях были слышны многочисленные звуки противовоздушной обороны.

Местные источники, на которые ссылается издание, заявили, что шум мог быть связан с испытаниями систем противовоздушной обороны в регионе.

Однако на момент публикации ни один официальный источник или представители провинциальных властей не подтвердили и не опровергли эти утверждения.

По данным информационного агентства Mehr News, первоначальные сообщения указывали на то, что звуки были слышны в нескольких районах города.