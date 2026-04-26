Учитель устроил стрельбу на ужине с участием Трампа: президента эвакуировали, стрелка задержали

Стрелком, открывшим огонь на ужине корреспондентов Белого дома в Вашингтоне с участием Дональда Трампа, оказался 31-летний учитель из Торранса (Калифорния) Коул Аллен из Калифорнии, сообщает CNN. Прокурор США Жанин Пирро заявила, что суд над мужчиной состоится в понедельник, 27 апреля. Его обвинят в использовании огнестрельного оружия и нападении на федерального служащего с оружием. По данным телеканала CBS News Коул Аллен работал учителем в компании C2 Education, которая предоставляет услуги репетиторства, он был назван «Учителем месяца» в декабре 2024 года.

* * * 08:08 Во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, произошла стрельба. По сообщению корреспондентов BBC, находившихся в это время в зале приемов отеля Washington Hilton, звуки, похожие на выстрелы, прозвучали в разгар мероприятия. После этого сотрудники Секретной службы вбежали в зал с оружием наготове. Агенты кричали: «Произведены выстрелы». Высокопоставленных чиновников немедленно эвакуировали. В их числе были сам Дональд Трамп, первая леди США Мелания Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекратрь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший. Участники ужина после первых выстрелов спрятались под столами.

Через некоторое время президент США Дональд Трамп написал первое после инцидента сообщение в своей соцсети Truth Social. «Вечер в Вашингтоне выдался потрясающим. Секретная служба и правоохранительные органы проделали фантастическую работу. Они действовали быстро и смело», — написал Трамп, добавив, что стрелок задержан. Представитель Секретной службы Энтони Гульельми вслед за этим сообщил, что президент, первая леди и все остальные лица, находящиеся под защитой Секретной службы, находятся в безопасности. Он добавил, что один человек, состояние которого неизвестно, задержан.

Позже стало известно, что Дональд Трамп и первые лица страны покинули Washington Hilton, а мероприятие отложено по крайней мере на месяц. По сообщению CNN, власти установили личность предполагаемого стрелка: это 31-летний мужчина из Калифорнии Коул Томас Аллен. По данным правоохранительных органов, подозреваемый «атаковал пост Секретной службы», заявил начальник полиции округа Колумбия Джеффри Кэролл. По его словам, мужчина был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами. Кэролл уточнил, что подозреваемый стрелял в агента Секретной службы, но того защитил бронежилет. Сам стрелявший, утверждает полиция, не получил огнестрельных ранений, но был доставлен в местную больницу для обследования. По словам начальника полиции округа Колумбия, мотивы нападения пока не установлены.

Позже на брифинге в Овальном кабинете Белого дома Дональд Трамп заявил, что подозреваемый, взятый под стражу, был «очень больным человеком». «У меня сложилось впечатление, что он был убийцей-одиночкой», — сказал Трамп о подозреваемом. «Это сумасшедшие. Это сумасшедшие, и с ними нужно разобраться». Трамп заявил, что мероприятие будет перенесено на более позднюю дату, добавив, что это событие стало травмирующим для первой леди Мелании Трамп. «Мы не позволим никому захватить наше общество», — сказал он. По словам Трампа, изначально он не хотел уезжать. «Я отчаянно боролся за то, чтобы остаться», — заявил Трамп. Но ему сказали, что согласно протоколу следует уехать, поскольку неясно, был ли это стрелок-одиночка. Президент США также сказал, что во время стрельбы был ранен один из офицеров службы безопасности: «Один сотрудник был ранен, но его спасло то, что на нем был очень хороший бронежилет. В него стреляли с очень близкого расстояния из очень мощного оружия, и бронежилет сработал как надо. Я только что говорил с этим сотрудником, и он в отличном состоянии. Он в прекрасной форме». Стрелок имел при себе несколько видов оружия, также рассказал Трамп на пресс-конференции, посвященной инциденту.