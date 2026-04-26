Иранские переговорщики просят Трампа смягчить риторику

Пентагон отчитался о работе в Ормузе

ВМС США развернули 37 судов в Ормузском проливе или близ него в рамках морской блокады Ирана, сообщает Центральное командование Пентагона (CENTCOM) в Х.

«Американские силы продолжают обеспечивать соблюдение санкций США и в полной мере осуществлять блокаду судов, входящих в иранские порты или выходящих из них. С начала блокады было перенаправлено 37 судов», — говорится в сообщении командования.

В частности, накануне в Аравийском море вертолет ВМС США, поднявшийся с ракетного эсминца USS Pinckney, перехватил торговое судно Sevin, находящееся под американскими санкциями. В настоящее время оно выполняет указание американских военных вернуться в Иран, отметили в CENTCOM.

Кроме того, на текущей неделе два подсанкционных нефтяных танкера иранского теневого флота - Majestic X и Tifani были захвачены в Индийском океане силами Индо-Тихоокеанского командования США (INDOPACOM).

«Мы будем продолжать глобальные усилия по обеспечению соблюдения морского законодательства для пресечения незаконных сетей и перехвата судов, находящихся под санкциями и оказывающих материальную поддержку Ирану, - везде, где они действуют», - подчеркнули в командовании.

12 апреля США ввели блокаду в отношении всех судов, заходящих в иранские прибрежные воды или покидающих их. 16 апреля председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн заявил о намерении США перехватывать иранские суда в открытом море.

Днем ранее около 20 судов, которые ожидали прохода через Ормузский пролив, развернулись в сторону Омана, после того как Иран объявил о восстановлении военного контроля над стратегической водной артерией.

Дроны прилетели в Вологду и Крым: поврежден трубопровод с серной кислотой. Есть жертвы
Дроны прилетели в Вологду и Крым: поврежден трубопровод с серной кислотой. Есть жертвы
09:45 223
Учитель устроил стрельбу на ужине с участием Трампа: президента эвакуировали, стрелка задержали
Учитель устроил стрельбу на ужине с участием Трампа: президента эвакуировали, стрелка задержали фото; видео; обновлено 08:59
08:59 2661
Борьба двух картелей по всему миру
Борьба двух картелей по всему миру наш комментарий
02:05 5567
Иранские переговорщики просят Трампа смягчить риторику
Иранские переговорщики просят Трампа смягчить риторику фото; обновлено 01:25
01:25 15047
Каспий умирает. Через 10 лет его не спасти
Каспий умирает. Через 10 лет его не спасти Вадим Ни комментирует для haqqin.az
25 апреля 2026, 17:34 7013
Неспокойно в Иране
Неспокойно в Иране
02:00 4241
Изнасилование демократии. Как можно изнасиловать проститутку?
Изнасилование демократии. Как можно изнасиловать проститутку? былое и думы
00:12 4773
Теракт в Киеве: следствие восстановило полную хронологию
Теракт в Киеве: следствие восстановило полную хронологию ФОТО
00:44 3430
Пьяница громит генералитет США
Пьяница громит генералитет США наша корреспонденция
25 апреля 2026, 16:20 7289
Ислам Базарганов впервые завоевал золото чемпионата Европы, у Джабраила Гаджиева бронза
Ислам Базарганов впервые завоевал золото чемпионата Европы, у Джабраила Гаджиева бронза Обновлено 22:39
25 апреля 2026, 22:39 2884
Нетаньяху отдал приказ атаковать
Нетаньяху отдал приказ атаковать
25 апреля 2026, 22:05 3831

