Пентагон отчитался о работе в Ормузе

«Американские силы продолжают обеспечивать соблюдение санкций США и в полной мере осуществлять блокаду судов, входящих в иранские порты или выходящих из них. С начала блокады было перенаправлено 37 судов», — говорится в сообщении командования.

ВМС США развернули 37 судов в Ормузском проливе или близ него в рамках морской блокады Ирана, сообщает Центральное командование Пентагона (CENTCOM) в Х.

В частности, накануне в Аравийском море вертолет ВМС США, поднявшийся с ракетного эсминца USS Pinckney, перехватил торговое судно Sevin, находящееся под американскими санкциями. В настоящее время оно выполняет указание американских военных вернуться в Иран, отметили в CENTCOM.

Кроме того, на текущей неделе два подсанкционных нефтяных танкера иранского теневого флота - Majestic X и Tifani были захвачены в Индийском океане силами Индо-Тихоокеанского командования США (INDOPACOM).

«Мы будем продолжать глобальные усилия по обеспечению соблюдения морского законодательства для пресечения незаконных сетей и перехвата судов, находящихся под санкциями и оказывающих материальную поддержку Ирану, - везде, где они действуют», - подчеркнули в командовании.

12 апреля США ввели блокаду в отношении всех судов, заходящих в иранские прибрежные воды или покидающих их. 16 апреля председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн заявил о намерении США перехватывать иранские суда в открытом море.

Днем ранее около 20 судов, которые ожидали прохода через Ормузский пролив, развернулись в сторону Омана, после того как Иран объявил о восстановлении военного контроля над стратегической водной артерией.