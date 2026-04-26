Дроны прилетели в Вологду и Крым: поврежден трубопровод с серной кислотой. Есть жертвы

В результате атаки поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса «Аммиак-3», входящего в АО «Апатит», заявил губернатор.

По его словам, пожара не было. Специалисты ликвидировали утечку серной кислоты, возникшую при повреждении трубопровода. «Выбросов опасных химических веществ нет», — говорится в сообщении Филимонова.

В результате повреждения трубопровода были ранены пять человек. Один из них находится в тяжелом состоянии, уточнил губернатор.

Он также сообщил, что всего за ночь военные сбили 14 БЛПА, отразив не менее трех волн налетов.

Украинские беспилотники также атаковали аннексированный Севастополь. Один человек погиб, три пострадали, сбиты 43 БПЛА, сообщил назначенный Москвой «глава» города Михаил Развозжаев.

По его словам, погиб мужчина, находившийся в своей машине. Еще три человека получили ранения, все они госпитализированы. Развозжаев также сообщил, что повреждены несколько жилых домов, здание Академии хореографии, станция шиномонтажа, линия электропередач и газовая труба.