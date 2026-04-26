В Иране казни не по дням, а по часам

В воскресенье в юго-восточной провинции Ирана Систан-Белуджистан был казнен Амер Рамеш, которого обвиняли в «вооруженном восстании» и членстве в группировке «Джейш-аль-Адль», сообщило связанное с иранскими судебными органами издание Mizan News.

Отмечается, что Рамеш был арестован в ходе «контртеррористической операции» в Чабахаре.

«Джейш-аль-Адль» - суннитская группировка, действующая на юго-востоке Ирана (Систан и Белуджистан) и в Пакистане с 2012 года. Группировка отстаивает права белуджей, заявляя о борьбе с иранскими властями.