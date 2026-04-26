В Иране казни не по дням, а по часам

В воскресенье в юго-восточной провинции Ирана Систан-Белуджистан был казнен Амер Рамеш, которого обвиняли в «вооруженном восстании» и членстве в группировке «Джейш-аль-Адль», сообщило связанное с иранскими судебными органами издание Mizan News.
Отмечается, что Рамеш был арестован в ходе «контртеррористической операции» в Чабахаре.
«Джейш-аль-Адль» - суннитская группировка, действующая на юго-востоке Ирана (Систан и Белуджистан) и в Пакистане с 2012 года. Группировка отстаивает права белуджей, заявляя о борьбе с иранскими властями.
Согласно совместному ежегодному отчету норвежской организации Iran Human Rights и парижской организации Together Against the Death Penalty, в 2025 году иранские власти казнили по меньшей мере 1 639 человек, что является самым высоким годовым показателем с 1989 года. Правозащитники предупредили, что Тегеран может еще шире применять смертную казнь после январских протестов и на фоне войны с Израилем и США.