Уникальная находка в Египте

В Египте нашли статую фараона Рамсеса II. Ее обнаружили на археологическом участке Тель-эль-Фараун в восточной части дельты Нила, сообщает пресс-служба Министерства туризма и древностей Египта.
Сохранившаяся часть скульптуры достигает высоты 2,2 м, вес составляет 5–6 тонн. У статуи отсутствуют ноги и постамент. Ученые отметили, что она, вероятно, была частью триады. Общее состояние древней скульптуры оценивается как относительно плохое. Тем не менее по уцелевшим фрагментам археологи предположили, что это статуя фараона Рамсеса II.
Сразу после обнаружения археологи перевезли статую в музейное хранилище в районе Сан-эль-Хагар, чтобы как можно скорее приступить к реставрационным работам и консервации.
Руководитель сектора египетских древностей в Высшем совете по делам древностей Мухаммад Абдель-Бади уточнил: статуя имеет необычную историю. В древности ее перевезли из города Пер-Рамсес на территорию Тель-эль-Фараун, чтобы она стала частью местного религиозного комплекса.
Фараон Рамсес II был третьим по счету правителем из XIX династии Древнего Египта. Он взошел на престол около 1290 года до нашей эры в возрасте 25 лет и прославился масштабным строительством. Считается, что за время своего 67-летнего правления он построил больше храмов, чем любой другой фараон. Среди наиболее крупных дошедших до наших дней сооружений можно назвать храмы в Абидосе, Фивах, Эдфу, два пещерных храма в Абу-Симбеле, строительство которых продолжалось 20 лет.