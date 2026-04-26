Уникальная находка в Египте

Сохранившаяся часть скульптуры достигает высоты 2,2 м, вес составляет 5–6 тонн. У статуи отсутствуют ноги и постамент. Ученые отметили, что она, вероятно, была частью триады. Общее состояние древней скульптуры оценивается как относительно плохое. Тем не менее по уцелевшим фрагментам археологи предположили, что это статуя фараона Рамсеса II.

В Египте нашли статую фараона Рамсеса II. Ее обнаружили на археологическом участке Тель-эль-Фараун в восточной части дельты Нила, сообщает пресс-служба Министерства туризма и древностей Египта.

Сразу после обнаружения археологи перевезли статую в музейное хранилище в районе Сан-эль-Хагар, чтобы как можно скорее приступить к реставрационным работам и консервации.

Руководитель сектора египетских древностей в Высшем совете по делам древностей Мухаммад Абдель-Бади уточнил: статуя имеет необычную историю. В древности ее перевезли из города Пер-Рамсес на территорию Тель-эль-Фараун, чтобы она стала частью местного религиозного комплекса.

Фараон Рамсес II был третьим по счету правителем из XIX династии Древнего Египта. Он взошел на престол около 1290 года до нашей эры в возрасте 25 лет и прославился масштабным строительством. Считается, что за время своего 67-летнего правления он построил больше храмов, чем любой другой фараон. Среди наиболее крупных дошедших до наших дней сооружений можно назвать храмы в Абидосе, Фивах, Эдфу, два пещерных храма в Абу-Симбеле, строительство которых продолжалось 20 лет.