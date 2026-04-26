Реакция Алиева на перестрелку в Вашингтоне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своей странице в соцсети X публикацией в связи со стрельбой на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа.

В публикации говорится: «Глубоко обеспокоен стрельбой на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Подобные акты насилия недопустимы и должны решительно осуждаться. Рад, что Президент Трамп, Первая леди и все присутствующие находятся в безопасности. Желаю им дальнейшей безопасности и благополучия».