Реакция Алиева на перестрелку в Вашингтоне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своей странице в соцсети X публикацией в связи со стрельбой на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа.
В публикации говорится: «Глубоко обеспокоен стрельбой на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Подобные акты насилия недопустимы и должны решительно осуждаться. Рад, что Президент Трамп, Первая леди и все присутствующие находятся в безопасности. Желаю им дальнейшей безопасности и благополучия».
Deeply disturbed by the shooting at the White House Correspondents’ Dinner in Washington, D.C. Such acts of violence are unacceptable and must be firmly condemned.— Ilham Aliyev (@presidentaz) April 26, 2026
Relieved that President Trump, the First Lady, and all attendees are safe. Wishing them continued safety and…
В Вашингтоне во время официального ужина с участием президента Дональда Трампа в Washington Hillton произошла стрельба. По официальным данным, стрелявший — 31-летний мужчина из Калифорнии.