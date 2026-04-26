Пезешкиан что-то подозревает

Усиление морской блокады со стороны США подрывает доверие к Вашингтону и мешает переговорному процессу, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан во время беседы с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

По словам Пезешкиана, которые распространила его канцелярия, «текущие переговоры могут стать дымовой завесой, за которой готовится новое нападение на Иран».

Пезешкиан считает, что встреча может быть успешной только в том случае, если Соединенные Штаты «вместо угроз и давления будут выстраивать диалог на принципах взаимного уважения».