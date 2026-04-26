У ультраправой «Альтернативы для Германии» рекорд

28% респондентов отдали предпочтение ультраправой партии, это на один процентный пункт выше, чем на прошлой неделе.

Блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) канцлера Фридриха Мерца в новом опросе остается на уровне 24%. Коалиционный партнер ХДС/ХСС, Социал-демократическая партия (СДПГ), получила 14%. Партия «Зеленые» потеряла один процентный пункт по сравнению с прошлой неделей, упав до 12 процентов, у «Левых» 11%.

Институт Insa опросил 1203 человека с 20 по 24 апреля.

Ранее результаты опроса социологического института YouGov показали, что «АдГ» является самой сильной партией в Германии; за нее готовы проголосовать 27% опрошенных.