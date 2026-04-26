В Африке сбили российский вертолет

«В Африке потерян наш вертолет. Экипаж и мобильная огневая группа, находившаяся на борту, погибли. Предварительная причина — внешнее огневое воздействие (ЗРК)», — говорится в его публикации.

Накануне BBC сообщала, что сепаратисты-туареги «Фронта освобождения Азавада» (FLA) вместе с боевиками группировки «Джамаат-Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), которых связывают с «Аль-Каидой», начали наступательные действия против властей Мали. Бои шли в районе военной базы Кати вблизи столицы Бамако, в городах Гао, Кидал и других.

Представитель FLA Мохамед Эльмаулуд Рамадан заявил, что его силы взяли под контроль несколько позиций в Гао и Кидале: «Мы находимся в Кидале, и он еще не пал полностью. Там все еще находятся части малийской армии и русские наемники. Все ворота Гао пали, но лагеря армии остались».

Ранее МИД России сообщал, что 25 апреля 250 боевиков атаковали международный аэропорт Бамако-Сену и расположенную рядом военную базу. Нападение «бандформирований» было отражено Вооруженными силами Мали: «Согласно данным Посольства России в Бамако, никто из соотечественников по состоянию на сегодняшний момент не пострадал. Диппредставительство находится в постоянном контакте с компетентными ведомствами Мали».