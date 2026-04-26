Российские дроны снова ударили по порту Одессы

Россия в ночь на воскресенье, 26 апреля, выпустила по Украине 144 беспилотника, из которых 124 были сбиты, сообщают Воздушные силы ВСУ.
Одной из целей удара стала Одесса. Вице-премьер украинского правительства Алексей Кулеба сообщил, что в результате российской атаки повреждены объекты портовой и логистической инфраструктуры, складские помещения, техническое оборудование, резервуары для хранения грузов, административные здания, а также грузовой транспорт. Зафиксировано повреждение гражданского судна под флагом Палау.
Глава Одесской области Олег Кипер сообщает об одном пострадавшем.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала снимки последствий российского удара по Днепропетровской области. Там пострадавших нет.