Российские дроны снова ударили по порту Одессы

Россия в ночь на воскресенье, 26 апреля, выпустила по Украине 144 беспилотника, из которых 124 были сбиты, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Одной из целей удара стала Одесса. Вице-премьер украинского правительства Алексей Кулеба сообщил, что в результате российской атаки повреждены объекты портовой и логистической инфраструктуры, складские помещения, техническое оборудование, резервуары для хранения грузов, административные здания, а также грузовой транспорт. Зафиксировано повреждение гражданского судна под флагом Палау.

Глава Одесской области Олег Кипер сообщает об одном пострадавшем.