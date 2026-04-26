Странное заявление Белого дома: «Сегодня вечером будут выстрелы»

Незадолго до стрельбы в Washington Hilton пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт выступила с неоднозначным заявлением, сообщает издание Daily Beast.

Выступая перед представителями СМИ за несколько минут до начала мероприятия, Ливитт анонсировала речь Дональда Трампа. «Я скажу вам так: выступление сегодня будет в классическом стиле Дональда Трампа. Это будет весело, это будет развлекательно. Будут выстрелы сегодня вечером. Каждый должен включить трансляцию, это будет действительно здорово», - заявила пресс-секретарь Белого дома.