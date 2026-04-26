Синоптики прогнозируют сильный ветер

В понедельник, 27 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Умеренный юго-западный ветер к вечеру сменится сильным северо-западным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью 9-13, днем 16-20 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 757 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 70-75%, днем 55-60%.

В регионах Азербайджана, в основном в горных и предгорных районах, прогнозируются осадки, местами интенсивные, грозы и град, в высокогорье – снег.

Температура воздуха ночью 8-12, днем – 21-26 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов тепла, днем – 10-15 градусов тепла.