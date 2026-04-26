«Россия не может быть главной угрозой для Европы, — считает Песков, — потому что Россия, кто бы что бы ни говорил, будучи евразийской страной, все-таки неотъемлемая составляющая часть Европы».

Россия — «неотъемлемая составляющая часть» Европы, а не главная угроза для ее существования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«К сожалению, нынешняя плеяда европейских политиков в качестве основного ориентира избирает линию тотальной русофобии. Провозглашение России главной угрозой для существования Европы неразумно. Это ошибочно», — полагает Песков.

Представитель Кремля добавил, что европейским политикам вряд ли удастся списать «все внутренние проблемы» на Россию. По его словам, сейчас в Европе «усугубляется кризис» в понимании себя и своих основных ориентиров: «Кризис в Европе усугубляется. Это кризисы экономические, это кризисы экзистенциальные, и кризис в области безопасности, а главное — кризис в понимании себя и своих основных ориентиров».

На этом фоне, считает Песков, нынешним политикам в Европе придется уступить место новым политическим силам.