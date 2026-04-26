Снова мины: ранен житель Ходжалы

На территории села Сырхавенд Агдеринского района произошел минный инцидент, говорится в совместном заявлении пресс-служб Министерства внутренних дел Азербайджана, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).
Согласно информации, житель села Енибина Ходжалинского района Вугар Салах оглу Ахмедов, 1967 года рождения, ранен в левую ногу в результате взрыва противопехотной мины на неразминированной территории бывшей линии соприкосновения. В Тертерской районной прокуратуре начато разбирательство.
ANAMA, МВД и Генеральная прокуратура в очередной раз призывают граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к предупреждающим знакам о минной опасности, не заходить на незнакомые или огражденные территории.