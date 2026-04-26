USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранские переговорщики просят Трампа смягчить риторику
Новость дня
Иранские переговорщики просят Трампа смягчить риторику

Перед ударами по «Хезболле»: жителей юга Ливана призвали эвакуироваться

15:18 121

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнародовала предупреждение в адрес населения нескольких городов на юге Ливана о необходимости эвакуироваться перед тем, как израильские военные нанесут удары по движению «Хезболла», сообщает в воскресенье The Times of Israel.

В частности, речь идет о населенных пунктах Майфадун, Шукин, Арнун, Завтар аль-Шаркия и Кфар-Тебнит в районе Эн-Набатия. Жителям предписано покинуть дома и отойти минимум на километр от зоны, где может действовать ЦАХАЛ.

Издание уточняет, что они расположены севернее создаваемой Израилем на юге Ливана зоны безопасности.

«Из-за нарушения террористической организацией «Хезболла» соглашения о прекращении огня ЦАХАЛ вынуждена действовать в ответ с применением силы», - цитирует газета представителя ЦАХАЛ Авихая Адраи.

Ливан и Израиль 17 апреля согласовали десятидневное перемирие. Впоследствии поступали сообщения об ударах со стороны как «Хезболлы», в том числе по израильской территории, так и со стороны ЦАХАЛ. Накануне премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал военным приказ о нанесении ударов по целям «Хезболлы» в Ливане.

ЭТО ВАЖНО

Перестрелка на ужине с Трампом: что известно
Перестрелка на ужине с Трампом: что известно фото; видео; обновлено 13:06
13:06 8893
В Мали боевики наступают. Убит министр обороны. Российские военные уходят
В Мали боевики наступают. Убит министр обороны. Российские военные уходят обновлено 15:04
15:04 2598
Снова мины: ранен житель Ходжалы
Снова мины: ранен житель Ходжалы
14:46 487
НПЗ, «Панцирь», РЛС: Генштаб ВСУ об ударах по объектам россиян
НПЗ, «Панцирь», РЛС: Генштаб ВСУ об ударах по объектам россиян обновлено 14:00
14:00 3945
Путь в никуда
Путь в никуда что там у соседей?
12:52 2637
Реакция Алиева на перестрелку в Вашингтоне
Реакция Алиева на перестрелку в Вашингтоне
11:14 4516
Изнасилование демократии. Как можно изнасиловать проститутку?
Изнасилование демократии. Как можно изнасиловать проститутку? былое и думы
00:12 6657
Странное заявление Белого дома: «Сегодня вечером будут выстрелы»
Странное заявление Белого дома: «Сегодня вечером будут выстрелы» добавлено видео
12:40 2457
Алиев решил: «Пора!»
Алиев решил: «Пора!» главная тема; все еще актуально
25 апреля 2026, 19:57 11114
В Иране предупредили: стране может грозить раскол
В Иране предупредили: стране может грозить раскол
10:59 2950
В Иране казни не по дням, а по часам
В Иране казни не по дням, а по часам
10:53 2252
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться