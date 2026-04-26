Перед ударами по «Хезболле»: жителей юга Ливана призвали эвакуироваться

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнародовала предупреждение в адрес населения нескольких городов на юге Ливана о необходимости эвакуироваться перед тем, как израильские военные нанесут удары по движению «Хезболла», сообщает в воскресенье The Times of Israel.

В частности, речь идет о населенных пунктах Майфадун, Шукин, Арнун, Завтар аль-Шаркия и Кфар-Тебнит в районе Эн-Набатия. Жителям предписано покинуть дома и отойти минимум на километр от зоны, где может действовать ЦАХАЛ.

Издание уточняет, что они расположены севернее создаваемой Израилем на юге Ливана зоны безопасности.

«Из-за нарушения террористической организацией «Хезболла» соглашения о прекращении огня ЦАХАЛ вынуждена действовать в ответ с применением силы», - цитирует газета представителя ЦАХАЛ Авихая Адраи.

Ливан и Израиль 17 апреля согласовали десятидневное перемирие. Впоследствии поступали сообщения об ударах со стороны как «Хезболлы», в том числе по израильской территории, так и со стороны ЦАХАЛ. Накануне премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал военным приказ о нанесении ударов по целям «Хезболлы» в Ливане.