Иран заявил, что обнаружил сброшенные «врагами» тысячи кассетных бомб

В иранской провинции Занджан обнаружено и обезврежено более 9500 кассетных боеприпасов, утверждается в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом передает агентство Mehr.

Иранская сторона утверждает, что боеприпасы были сброшены в ходе воздушных бомбардировок «вражескими истребителями» (имеются в виду США и Израиль) с целью «загрязнения чувствительных и важных объектов провинции».

Помимо кассетных боеприпасов, были якобы обнаружены и обезврежены ракеты, выпущенные с истребителей F-15, F-16 и F-35 (идентифицированные как LB65, LB84, LB85, LB86), а также три противобункерные бомбы GBU-57. Утверждается, что ракеты не взорвались либо из-за неисправности после падения, либо в результате нештатного срабатывания после их сброса. Согласно заявлению, обнаружено и уничтожено 52 ракеты.