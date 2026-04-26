Без ХАМАС: впервые за 20 лет выборы в секторе Газа

Участки были открыты на всей территории Западного берега, а также в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа. В выборах могли участвовать только те кандидаты, которые признавали власть Организации освобождения Палестины. Потому ХАМАС к выборам не допустили, еще несколько группировок бойкотировали голосование, передает «Аль-Джазира».

Телеканал отмечает, что голосование в Дейр-эль-Балахе носит «символический характер», официальные лица называют его «пилотным проектом». Дейр-эль-Балах был выбран потому, что это один из немногих районов Газы, не разрушенных израильскими ударами.

Явка на выборах в Дейр-эль-Балахе составила лишь 22,7% (на Западном Берегу — 53,4%). Результаты голосования будут известны позднее в воскресенье.

В секторе Газа не проводилось никаких выборов с 2006 года, когда к власти там пришла группировка ХАМАС. На Западном берегу последние местные выборы проводились в 2022 году. Как отмечает Reuters, с помощью проведения голосования в секторе Газа ООП надеется укрепить там свои позиции.