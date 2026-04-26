Израиль тайно перебросил солдат и вооружение в Абу-Даби

Это первый случай развертывания данного вида систем ПВО за пределами США и Израиля, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. По их информации, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил отправить батарею «Железного купола» и несколько десятков операторов армии страны в ОАЭ после разговора с президентом Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

По данным Минобороны ОАЭ, Иран выпустил по стране около 550 баллистических и крылатых ракет, более 2200 дронов. Большинство ударов перехватили, но некоторые достигли целей. Именно тогда Абу-Даби запросил помощь у союзников. Система перехватила десятки иранских ракет.

«Мы не забудем этого», — заявил высокопоставленный эмиратский чиновник, комментируя помощь Тель-Авива.

Официальные лица ОАЭ теперь называют Израиль «истинным союзником». Сама операция держалась в секрете, отправка израильских солдат в мусульманскую страну оставалась скрытой от публики.