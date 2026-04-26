Украина на саммите НАТО в Анкаре

Украина примет участие в саммите НАТО, который запланирован на 7-8 июля в Анкаре, сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Маей Санду.

Зеленский подчеркнул, что пока преждевременно говорить о деталях состава делегации или уровне участия.

«Относительно саммита НАТО. Украина будет представлена на саммите НАТО в Турции. Как, в каком формате, кто пока рано сказать», - цитируют Зеленского украинские СМИ.

Саммит НАТО запланирован на 7-8 июля 2026 года, состоится в президентском комплексе Бештепе в Анкаре.

Саммит НАТО в Турции состоится уже во второй раз. Первое такое мероприятие провели в 2004 году в Стамбуле, когда блок приветствовал семерых новых членов — Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву, Румынию, Словакию и Словению. Предыдущая встреча лидеров стран НАТО состоялась 24-25 июня в Гааге (Нидерланды).