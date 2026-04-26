Иранские переговорщики просят Трампа смягчить риторику
Иранские переговорщики просят Трампа смягчить риторику

У Израиля посол в Сомалиленде

17:04 329

Правительство Израиля единогласно одобрило кандидатуру Михаэля Лотема на впервые созданный пост израильского посла в Сомалиленде (регион Сомали, объявивший о своей независимости), сообщает портал Ynet.

Лотем ранее занимал посты посла Израиля в Азербайджане, Казахстане и Кении. При этом он будет исполнять свои обязанности, не находясь в Сомалиленде, уточнили в израильском МИД.

В 1991 году на фоне гражданской войны в Сомали местные власти в северной части страны объявили о выходе из Сомали и провозгласили независимость под названием Республика Сомалиленд. Самопровозглашенное государство поддерживает неформальные отношения с рядом государств, включая Эфиопию.

26 декабря 2025 года стало известно, что Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда. В тот же день Египет, Турция, Сомали и Джибути осудили это решение. Организация исламского сотрудничества и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива также подвергли критике этот шаг. В ЕС также заявили о важности уважения территориальной целостности Сомали.

ЭТО ВАЖНО

Пока перемирие, Иран вовсю готовится
Пока перемирие, Иран вовсю готовится обновлено 17:46
17:46 3860
Спецоперация украинцев в Крыму: уничтожены военные корабли, истребитель, ПВО
Спецоперация украинцев в Крыму: уничтожены военные корабли, истребитель, ПВО
17:15 1285
Борьба двух картелей по всему миру
Борьба двух картелей по всему миру наш комментарий; все еще актуально
02:05 9276
Ильхам Алиев награжден «Премией Герники за мир и примирение»
Ильхам Алиев награжден «Премией Герники за мир и примирение» новость дополнена
16:17 1430
Перестрелка на ужине с Трампом: что известно
Перестрелка на ужине с Трампом: что известно фото; видео; обновлено 13:06
13:06 10561
В Мали боевики наступают. Убит министр обороны. Российские военные уходят
В Мали боевики наступают. Убит министр обороны. Российские военные уходят обновлено 15:04
15:04 4557
Снова мины: ранен житель Ходжалы
Снова мины: ранен житель Ходжалы
14:46 1131
НПЗ, «Панцирь», РЛС: Генштаб ВСУ об ударах по объектам россиян
НПЗ, «Панцирь», РЛС: Генштаб ВСУ об ударах по объектам россиян обновлено 14:00
14:00 4918
Путь в никуда
Путь в никуда что там у соседей?
12:52 3963
Реакция Алиева на перестрелку в Вашингтоне
Реакция Алиева на перестрелку в Вашингтоне
11:14 5686
Изнасилование демократии. Как можно изнасиловать проститутку?
Изнасилование демократии. Как можно изнасиловать проститутку? былое и думы
00:12 6997
